Canottaggio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: tutte le competizioni femminili e maschili

Sono stati resi noti i criteri di qualificazione olimpica per Tokyo 2020 per quanto riguarda le 14 specialità del canottaggio: per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificate 103 imbarcazioni, per un totale di 263 atleti.

Nel singolo senior saranno 32 gli equipaggi in gara: 9 arriveranno dai campionati del Mondo, 5 saranno per Asia ed Oceania, 5 per l’Africa, 5 per l’America, 5 dall’Europa ed 1 per la nazione ospitante, più i due assegnati dalla regata di qualificazione olimpica. Nel due senza senior le imbarcazioni saranno 13: 11 arriveranno dai Mondiali e 2 dalla finale di qualificazione olimpica; numeri e criteri identici sono in vigore per il doppio senior.

Nel quattro senza senior le imbarcazioni in gara saranno 10, delle quali 8 otterranno la qualificazione attraverso i Mondiali e due dalla regata di qualificazione olimpica; anche in questo caso, numeri e modalità sono identici per il quattro di coppia senior. Nell’otto invece le imbarcazioni ammesse saranno soltanto 7: 5 direttamente dai Mondiali e due dalla regata finale. Per il doppio pesi leggeri invece saranno 18 gli equipaggi ammessi: 7 dai Mondiali, 3 da Asia ed Oceania, uno dall’Africa, 3 dall’America, 2 dall’Europa e gli ultimi due dalla regata di qualificazione.

Resta confermato il principio della doppia occasione per la qualificazione: un’imbarcazione che parteciperà alle gare di qualificazione continentale, in caso di mancato successo, potrà partecipare anche alla regata finale di qualificazione olimpica. Per quanto riguarda le quote di qualificazione delle diverse specialità, restano confermate quelle utilizzate per Rio 2016, così come resta valido il principio secondo cui a qualificarsi sono le imbarcazioni e non i componenti degli equipaggi: ciò vuol significare che non necessariamente gli atleti che otterranno il pass per la gara a cinque cerchi saliranno poi sull’armo anche a Tokyo.

Dalle qualificazioni continentali, ogni nazione potrà qualificare una sola imbarcazione, mentre i posti lasciati vacanti dopo le qualificazioni continentali verranno riassegnati nella regata finale di qualificazione olimpica. Discorso diverso vale per i posti non utilizzati dal Giappone, Paese ospitante: questi verranno riassegnati nella finale continentale Asia / Oceania.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it