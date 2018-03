Taekwondo, Dutch Open 2018: Russia e Corea del Sud dominano la scena, Gianmarco Moschin eliminato al primo turno

Russia e Corea del Sud fanno la voce grossa in occasione del Dutch Open 2018, torneo di categoria G1 del panorama internazionale del taekwondo, che assegna punti importanti per il ranking mondiale, di fondamentale importanza nel prossimo biennio per la qualificazione olimpica. Sono due a testa le vittorie per le Nazioni che hanno dominato la scena tra i Senior a Eindhoven, facendo incetta di piazzamenti di assoluto spessore. La Russia ha conquistato ben nove podi, mentre i coreani si sono fermati a quota quattro, testimonianza di un gruppo meno profondo ma con alcune punte di diamante di livello stratosferico. Jan-Di Kim ha trionfato nella categoria -67 kg, mentre Seok-Bae Kim ha prevalso nei -68 kg. A conquistare la vittoria tra i russi, invece, sono stati Arina Zhivotkova nei -73 kg e Vladislav Larin nei -87 kg, due perni imprescindibili di un’autentica corazzata.

Per l’Italia, invece, il torneo olandese è stato soltanto interlocutorio, con il solo Gianmarco Moschin a prendere parte alla competizione tra i vari iscritti azzurri alla contesa. Moschin, però, ha ceduto al primo turno della categoria -68 kg contro il russo Viacheslav Minin. La squadra azzurra tornerà quasi al completo nel prossimo weekend in occasione del’Open del Belgio, quando i migliori interpreti nazionali della disciplina saliranno sul tatami per provare a fare incetta di podi e ripetere l’exploit dell’Egypt Open, ottimo preludio agli impegni futuri di un’annata che si preannuncia ricca di emozioni.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITA