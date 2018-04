Taekwondo, German Open 2018: Antonio Flecca si ferma ai piedi del podio, fuori al primo turno gli altri azzurri

Si è aperto oggi ad Amburgo il German Open di taekwondo, torneo di categoria G1 che vede in azione i migliori atleti del mondo e che assegna punti fondamentali per il ranking. L’Italia sfiora il podio con Antonio Flecca che si ferma ai quarti di finale nella categoria -58 kg. L’atleta delle Fiamme Rosse dopo aver brillantemente superato i tedeschi Sultani e Gokce si è dovuto arrendere al belga Bensaleh nell’incontro decisivo per salire sul podio. Un risultato comunque positivo che conferma la crescita di questo giovane atleta.

Azzurri invece tutti eliminati al primo turno nei -68 kg, anche a causa di un sorteggio poco fortunato. Infatti Gianmarco Moschin viene eliminato dal brasiliano Pontes che andrà poi a conquistare il successo finale, mentre Michele Maglione viene sconfitto dal belga Ketbi, che chiuderà al terzo posto. Stop al primo turno anche per Andrea Maddaluni (sempre nei -68 kg) superato dal francese Petit Phar e Matteo Marjanovic (nei -87Kg) battuto dall’olandese Zonderop.

Passiamo quindi alle gare femminili dove Cristina Gaspa viene eliminata al primo incontro nei -67 kg. L’azzurra è stata sconfitta dalla rappresentante di Taipei Chen, che andrà poi a prendersi il successo finale. Infine da sottolineare l’ottimo risultato tra gli Juniores di Arturo Secondo, che sale sul terzo gradino del podio nei -68 kg. Domani andranno in scena le restanti categorie di peso, con l’Italia che punterà in particolare su Vito Dell’Aquila.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL TAEKWONDO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook