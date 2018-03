Superbike, Round Thailandia 2018: risultati qualifiche e griglia di partenza. Jonathan Rea in pole position, Marco Melandri settimo

Jonathan Rea ha conquistato la pole position del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale Superbike 2018. Il Campione del Mondo ha firmato il tempo di 1:32.814 precedendo di appena tre millesimi il compagno di squadra Tom Sykes. Le Kawasaki sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutti i rivali ma si preannuncia una gara estremamente combattuta considerando i distacchi relativamente contenuti visti nel turno di qualifiche.

L’altro britannico Camier, in sella alla Honda, è infatti terzo a un decimo tallonato dallo spagnolo Torres sulla MV Augusta e dall’altro iberico Fores con la Ducati. Marco Melandri, leader della classifica generale dopo il trionfo in Australia, scatterà dalla settima casella attardato di tre decimi dal pole-man. Il pilota italiano della Ducati proverà a cambiare il passo nel corpo a corpo cercando di sfoderare tutte le qualità. Questa la griglia di partenza per la gara1 del Round di Thailandia, prova del Mondiale SBK.

1. Rea

2. Sykes

3. Camier

4. Torres

5. Fores

6. Loews

7. Melandri

8. Laverty

9. Davies

10. Van Der Mark

11. Savadori

12. Razgatlioglu

13. Mercado

14. Gagne

15. Baz

16. Ramos

17. Jacobsen

18. Hernandez

19. Jezek













(foto Valerio Origo)