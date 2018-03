Superbike, Round Thailandia 2018: quando si corre gara-2? Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Domenica 25 marzo si correrà gara2 del Round di Thailandia 2018, seconda prova del Mondiale Superbike. Jonathan Rea si è imposto in gara-1 trionfando in solitaria davanti a Fores e Davies, il Campione del Mondo cercherà di replicarsi sul circuito di Buriram ma dovrà stara attento all’aggressività dei rivali. Marco Melandri cerca il riscatto dopo il deludente ottavo posto di gara-1, il leader della classifica generale ha bisogno di punti per non perdere la vetta del Mondiale.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio della gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 ed Eurosport, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 25 MARZO:

11.00 Round Thailandia 2018 – Gara-2













(foto Lorenzo Di Cola)