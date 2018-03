Superbike, Round Thailandia 2018: Marco Melandri si difende dal ritorno della Kawasaki

La Superbike viaggia verso la Thailandia, dove questa notte si apre il secondo weekend di gara. L’ouverture in Australia ha sorriso alla Ducati e a Marco Melandri, capaci per la prima volta in 76 gare, di regalarci un nome in testa alla classifica diverso da quello del britannico Jonathan Rea. La Kawasaki, modifiche regolamentari a parte, resta comunque la moto da battere e sarà così anche a Buriram.

Dalla parte dei verdi c’è la storia: sul Chang International Circuit si corre dal 2015 e Rea ha raccolto 5 vittorie su 6 occasioni. L’unica volta che gli è sfuggita ha comunque chiuso al secondo posto, alle spalle di un’altra Kawasaki, quella del compagno di squadra e connazionale Tom Sykes. Ecco perché, nonostante l’infusione di fiducia arrivata a Borgo Panigale, Melandri e il suo team non possono certo stare tranquilli. L’italiano è pronto alla lotta, ricordando il precedente dello scorso anno, quando solo un problema ai freni gli aveva negato la possibilità di giocarsela alla pari con Rea. In casa Ducati godrà di buone possibilità anche il britannico Chaz Davies, uscito con sensazioni alterne dalle due gare australiane.

Tutto lascia intuire che sarà un altro duello tra Kawasaki e Ducati, perché le altre sono un gradino dietro. Yamaha compresa, sebbene l’olandese Michael van der Mark sia il poleman in carica. A mostrare le cose migliori a Phillip Island è stato il britannico Alex Lowes, finito non lontanissimo dal podio in gara-2. Per non parlare della Honda, con il britannico Leon Camier e l’americano Jake Gagne che stanno ancora cercando la giusta confidenza con la CBR1000RR. Ancora più indietro nelle gerarchie Aprilia e BMW.

GLI ORARI – Ci sono sei ore di differenza rispetto alla Thailandia: si comincia, dunque, nella notte tra giovedì e venerdì, con le FP1 in programma alle 3.45, le FP2 alle 6.30 e le FP3 ad un orario più accessibile, le 10.05. La Superpole scatterà sabato mattina alle ore 7.30, mentre gara-1 è prevista alle 10.00. Si chiude domenica mattina alle 11.00 con gara-2. Diretta tv su Italia 2 (le due gare anche su Italia 1) e su Eurosport (superpole e gare).













