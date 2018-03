Stramilano 2018, vittorie di Kibitok e Kebede: Kenya ed Etiopia trionfano in Piazza Castello. Tutti i risultati

detail of the legs of runners at the start of a marathon race

La 43esima edizione della Stramilano, tradizionale mezza maratona che si corre per le strade del capoluogo meneghino, ha visto la partecipazione di ben 5600 podisti (addirittura 50mila per la non competitiva 10 chilometri). Un evento sempre affascinante con la presenza anche di diversi big.

Partenza e arrivo in Piazza Castello. Vittorie del keniano Felix Kibitok (1h00:11) e dell’etiope Sutume Asefa Kebede (1h07:54). Non arriva così la doppietta del Kenya come invece era successo nelle ultime cinque occasioni. La migliore italiana è stata Alice Gaggi (sesta in 1h13:40, ottima prova della Campionessa del Mondo di corsa in montagna nel 2013 che ha migliorato di due minuti il suo personale), il migliore italiano è stato Francesco Puppi (diciottesimo con il tempo di 1h07:45).

Il podio maschile è stato completato dall’eritreo Mogos Shumay (1h00:40) e dal keniano Paul Kariuki Mwangi (1h00:42). Tra le donne, invece, secondo posto per la keniana Ruth Waithira Karanja (1h10:15) che ha preceduto la connazionale Pauline Naragoi Esikon (1h12:37).

