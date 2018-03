Sport Invernali, tutti gli eventi della settimana 19-25 marzo: programma, orari e tv

Sta per partire una delle ultime intense settimane per gli sport invernali, che si avviano alla conclusione. Ancora però tante le gare che ci attendono dal 19 al 25 marzo. Salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, freestyle: ci sarà ancora molto da seguire nel week-end per le Coppe del Mondo su neve. Per quanto riguarda il ghiaccio invece appuntamento con i Mondiali di curling e pattinaggio artistico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutti gli eventi degli sport invernali nella settimana 19-25 marzo. Dettagliata anche la programmazione televisiva, prevista naturalmente DIRETTE LIVE scritte su OASport.

SALTO CON GLI SCI

Gio. 22/03 – Cdm – Qualificazioni HS225 maschile Planica (Slo) – ore 11.00, diretta tv Eurosport

Ven. 23/03 – Cdm – HS225 maschile Planica (Slo) – ore 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 24/03 – Cdm – HS106 femminile Oberstdorf (Ger) – ore 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 24/03 – Cdm – Team HS225 maschile Planica (Slo) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

Dom. 25/03 – Cdm – HS106 femminile Oberstdorf (Ger) – ore 14.15, diretta tv Eurosport

Dom. 25/03 – Cdm – HS225 maschile Planica (Slo) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Sab. 24/03 – Cdm – Gundersen HS106/10 km Schonach (Ger)- ore 12.00 e 14.15, diretta tv Eurosport

Dom. 25/03 – Cdm – Gundersen HS106/10 km Schonach (Ger)- ore 10.00 e 13.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Gio. 22/03 – Cdm – Sprint maschile Tyumen (Rus) – ore 14.45, diretta tv Eurosport

Ven. 23/03 – Cdm – Sprint femminile Tyumen (Rus) – ore 14.45, diretta tv Eurosport

Sab. 24/03 – Cdm – Pursuit maschile e femminile Tyumen (Rus) – ore 13.00 e 15.00, diretta tv Eurosport

Dom. 25/03 – Cdm – Mass start maschile e femminile Tyumen (Rus) – ore 14.00 e 16.00, diretta tv Eurosport

SNOWBOARD

Dom. 25/03 – Cdm – BA maschile e femminile Stoneham (Can) – ore 03.00

FREESTYLE

Sab. 24/03 – Cdm – BA maschile e femminile Stoneham (Can) – ore 23.00

CURLING

Mondiali femminili (clicca qui per il programma)

PATTINAGGIO ARTISTICO

Mondiali (clicca qui per il programma)

Foto: FISI Pentaphoto