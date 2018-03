Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: programma, orari e tv. Il calendario e tutte le date

L’anno che sta per cominciare sarà naturalmente quello dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino.

I Mondiali di Milano 2018 di pattinaggio artistico saranno trasmessi in tv dalla Rai, che alternerà due canali, Rai 2 e Rai Sport +, e da Eurosport. In streaming, quindi, sarà possibile assistere alle gare su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

Mercoledì 21 marzo

10:45 Short program femminile

18:00 Cerimonia d’apertura

18:45 Short program coppie artistico

Giovedì 22 marzo

10:00 Short program maschile

18:55 Free skating coppie artistico

Venerdì 23 marzo

11:00 Short dance

18:30 Free program femminile

Sabato 24 marzo

10:00 Free skating maschile

15:20 Free dance

Domenica 25 marzo

14:30 Exhibition Gala

Immagine: Valerio Origo