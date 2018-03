Sorteggio Europa League, quarti di finale: quando si svolge? Data, programma, orari e tv

Oggi si andrà a definire il quadro delle qualificate ai quarti di finale di Europa League. Milan e Lazio sono ancora in corsa ma sono attese a match molto complicati contro l’Arsenal e la Dynamo Kyiv. I rossoneri hanno perso 2-0 a San Siro e sono chiamati all’impresa titanica mentre i biancocelesti, dopo il 2-2 di Roma, dovranno assolutamente vincere sul rettangolo di gioco ucraino.

Comunque, una volta definito il tabellone delle migliori otto di questo torneo, il sorteggio per gli incroci è previsto venerdì 16 marzo alle ore 13.00, la sede sarà sempre quella di Nyon. Non sono previste teste di serie: pertanto, gli otto bussolotti verranno inseriti nella stessa urna. Le partite verranno disputate giovedì 5 e 12 aprile. Il calendario esatto verrà confermato dopo il sorteggio. Le squadre estratte per prime giocheranno l’andata in casa.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Mediaset Premium; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Sky Go e su Premium Play; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Venerdì 16 marzo

ore 13.00 – Sorteggio quarti di finale Europa League

Altre date da ricordare

5 aprile: quarti di finale, andata

12 aprile: quarti di finale, ritorno

13 aprile: sorteggio semifinali, Nyon

26 aprile: semifinali, andata

3 maggio: semifinali, ritorno

16 maggio: finale (Stade de Lyon)













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Champions League