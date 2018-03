Basket, Semifinali EuroCup 2018: Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban. Programma, orari e tv. Il calendario e le date

Il sogno di Reggio Emilia continua. Gara-3 contro lo Zenit è stata un capolavoro, tattico, di cuore, grinta e sudore. I ragazzi di Max Menetti hanno lasciato tutto sul parquet, resistendo alla corazzata russa e prevalendo in un finale per cuori forti. Il 105-99 finale premia così Reggio, per la prima volta in semifinale di EuroCup.

È stata la partita dei due Wright, Chris e Julian, con 25 e 21 punti rispettivamente. Ma Reggio è la squadra di Amedeo Della Valle, alla fine 20 punti sul tabellino, ma soprattutto autore di due triple fondamentali per spezzare definitivamente l’incontro nel finale. È stata, infine, la festa di un PalaBigi meraviglioso, che ha accompagnato la squadra per tutti e 40 i minuti. Non svegliate i reggiani, il sogno continua: ora in semifinale c’è il Lokomotiv Kuban, altra formazione russa, vittoriosa contro Gran Canaria. Il primo incontro è previsto il 20 marzo in Russia alle ore 17.30 italiane, le ore 19.30 locali. La sfida sarà al meglio dei tre incontri. Di seguito i il programma completo:

Martedì 20 marzo

Gara-1

ore 17.30 Lokomotiv Kuban – Reggio Emilia

Venerdì 23 marzo

Gara-2

ore 20.45 Reggio Emilia – Lokomotiv Kuban

Mercoledì 28 marzo

Gara-3

ore 17.30 Lokomotiv Kuban – Reggio Emilia

La copertura televisiva sarà offerta da Eurosport2, verosimilmente, o in alternativa vi sarà il servizio in streaming di Eurosport Player.













Credit: Ciamillo