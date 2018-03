LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA: la Lazio scopre l’avversario dei quarti di finale. Brividi Atletico Madrid e Arsenal

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Le otto formazioni rimaste in corsa conosceranno il prossimo avversario sul cammino che conduce alla finale di Lione. Il sorteggio è totalmente libero: tutte le squadre possono affrontarsi tra di loro, non ci sono teste di serie, non sono vietati derby e possono replicarsi match già visti nella fase a gironi.

L’Italia si affida esclusivamente alla Lazio che continua a sognare in grande dopo aver eliminato la Dinamo Kiev. I biancocelesti dovranno però sperare in un buon sorteggio, la speranza è che l’urna di Nyon sia clemente: l‘obiettivo è quello di evitare corazzate come Atletico Madrid e Arsenal, sperando di pescare formazioni alla portata come magari CSKA Mosca, Salisburgo (anche se ha eliminato il Borussia Dortmund), Lipsia. Da non sottovalutare Sporting Lisbona e Marsiglia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per conoscere l’avversario della Lazio e tutti gli abbinamenti. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

(foto Gianfranco Carozza)