Beach volley, World Tour 2018 Muscat. Battuti i danesi: Abbiati/Andreatta alla seconda fase!

Una vittoria sofferta ma importantissima per Andreat Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Muscat in Oman. La coppia azzurra ha superato 2-1 i danesi Rosager/Trans Hansen e ha così già conquistato la certezza di partecipare alla fase ad eliminazione diretta, conquistandosi di diritto il ruolo di favorita per accedere direttamente ai quarti di finale del torneo nella finale del girone in programma oggi alle 12 contro i padroni di casa Nouh Al-Jalbubi/Mazin Alhashmi che hanno vinto il “derby dell’Oman” contro Ahmed/Haitham.

Partita tiratissima per due set, quella che ha visto di fronte azzurri e danesi, una delle più divertenti di questa prima giornata di gare del tabellone principale, e iniziata non bene per la coppia italiana che aveva perso 21-19 il primo set. Abbiati/Andreatta hanno mantenuto la calma ed hanno vinto un secondo set molto complicato con il punteggio di 21-19, dominando poi il tie break fin dai primi scambi e vincendolo 15-8.

Queste le semifinali dei gironi preliminari: Pool A: Raoufi/Salemiinjehboroun (Iri)-Al Farsi/Aljalboubi (Oma) 2-0 (21-11, 21-15), Hagenbuch/Metral (Sui)-Kissling/Zandbergen (Sui) 0-2 (17-21, 16-21). Pool B: Bergmann/Harms (Ger)-Al Shibli/Alshibli (Oma) 2-0 (21-12, 21-10), Lau/Wong (Hkg)-Mullner/Schnetzer (Aut) 0-2 (15-21, 11-21). Pool C: Pourasgari/Vakili (Iri)-Alsubhi/Al Farsi (Oma), Bercik/Dumek (Cze)-Mirzaali/Salagh (Iri) 1-2 (21-15, 14-21, 10-15). Pool D: Alhousni/Alshereiqi (Oma)-Al-Jalbubi/Alhashmi (Oma) 0-2 (17-21, 17-21), Abbiati/Andreatta (Ita)-Hansen/Rosager (Den) 2-1 (19-21, 21-19, 15-8).

Queste al momento le finali dei gironi preliminari (vincente ai quarti, perdente agli ottavi): Nouh Al-Jalbubi/Mazin Alhashmi (Oma)-Abbiati/Andreatta (Ita), Raoufi/Salemiinjehboroun (Iri)-Kissling/Zandbergen (Sui), Ahmed Alhousni/Haitham Alshereiqi (Oma)-Hansen Trans/Rosager (Den).

Finali terzo posto (chi vince agli ottavi, chi perde è 13mo): Ameer Al Farsi/Hood Aljalboubi (Oma)-Hagenbuch/Metral (Sui), Ali Al Shibli/Majid Alshibli (Oma)-Lau/Wong (Hgk), Ahmed Alhousni/Haitham Alshereiqi (Oma)-Hansen Trans/Rosager (Den)