Sorteggio Europa League 2018, quarti di finale: quando si svolge? Programma, orari e tv

Venerdì 16 marzo si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. L’urna di Nyon deciderà quali saranno i prossimi abbinamenti del prossimo turno a eliminazione diretta: la corsa versa la Finale entra nel vivo, le migliori otto squadre della seconda competizione continentale sono pronte per darsi battaglia nelle consuete sfide di andata e ritorno che si disputeranno il 5 e il 12 aprile.

Il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio sarà totalmente libero: non ci sono paletti o vincoli, tutte le squadre possono affrontarsi tra di loro, anche quelle provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già incrociate nella fase a gironi. L’unico divieto è quello riguardante le sfide tra formazioni russe e ucraine per le note vicende in Crimea.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky ed Eurosport, in diretta streaming su Sky Go e su Eurosport Player oltre che su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 16 MARZO:

13.00 Sorteggio quarti di finale Europa League 2018