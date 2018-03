Sei Nazioni 2018: la formazione titolare dell’Italia per la sfida alla Scozia. Il XV degli azzurri, esordio per Jake Polledri

Ancora una volta Conor O’Shea decide di non cambiare, se non dove obbligato. Il CT della nazionale italiana di rugby conferma 14/15 della formazione vista contro il Galles e si affida all’usato sicuro per la sfida contro la Scozia che chiude il Sei Nazioni 2018 (sabato 17 marzo a Roma): unica pedina diversa è Jake Polledri, uncapped, che va a prendere il posto, come numero 7, di Maxime Mbanda, infortunatosi al ginocchio nell’ultima uscita. Anche tra gli otto uomini in panchina un solo avvicendamento, con Abraham Steyn al posto di Federico Ruzza. Questa la formazione titolare dell’Italia.

Di seguito il XV degli azzurri:

15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 49 caps)

13 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 8 caps)

12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 9 caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 12 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 37 caps)

9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 12 caps)

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 133 caps) – capitano

7 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, esordiente)

6 Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 6 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 10 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 103 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 12 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 93 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Panchina

16 Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 5 caps)

17 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 6 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 6 caps)

19 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 18 caps)

20 Giovanni LICATA (Fiamme Oro Roma, 4 caps)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 28 caps)

23 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 7 caps)













Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it