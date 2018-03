Sorteggio Champions League, quarti di finale: quando e dove? Data, orario, come vederlo in tv e seguirlo in tempo reale

CLICCA QUI PER LEGGERE LE POSSIBILI AVVERSARIE DI JUVENTUS E ROMA NEL SORTEGGIO

Venerdì 16 marzo alle ore 12.00 si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon svelerà quali saranno gli abbinamenti del prossimo turno a eliminazione diretta: otto squadre sono rimaste in corsa e sognano di poter proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per club. Tutte le squadre attendono di conoscere quale sarà la prossima avversaria, l’ostacolo da superare per accedere alle semifinali e continuare la corsa verso la Coppa dalle grandi orecchie.

In attesa di quel che accadrà questa sera tra Barcellona-Chelsea e Besiktas-Bayern Monaco (con gli spagnoli ed i tedeschi favoriti per l’accesso ai quarti di finale), sono 6 le squadre che hanno staccato il biglietto per questo turno. Juventus, Liverpool, Manchester City, Roma, Siviglia e i campioni in carica del Real Madrid sono le qualificate ed erano 11 anni che l’Italia non aveva due rappresentanti tra le prime 8 d’Europa. Un risultato considerevole che può far inorgoglire il movimento nostrano. Andiamo dunque ad analizzare tutte le informazioni relative al sorteggio:

Quando e dove si terrà il sorteggio?

Il sorteggio si terrà venerdì 16 marzo a Nyon, presso la sede della UEFA. La cerimonia comincerà alle 12:0, mentre alle 13.00 ci sarà il sorteggio per la stessa fase di Europa League.

Chi partecipa al sorteggio?

Juventus (ITALIA)

Liverpool (INGHILTERRA)

Manchester City (INGHILTERRA)

Roma (ITALIA)

Siviglia (SPAGNA)

Real Madrid (SPAGNA)

Vincente di Barcellona (SPAGNA) – Chelsea (INGHILTERRA)

Vincente di Besiktas (TURCHIA) – Bayern Monaco (GERMANIA)

Quale sarà il format degli incroci dei quarti di finale?

Non ci sarà alcuna limitazione. Sarà un sorteggio aperto senza teste di serie e inoltre potranno essere sorteggiate contro due squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale (ad esempio potrebbe capitare l’incrocio tra Juventus e Roma). Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa.

Come seguire il sorteggio?

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Eurosport, Mediaset Premium; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Sky Go e su Premium Play; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Quando si disputeranno le partite?

Le gare d’andata saranno martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno il 10 e 11 aprile. Il calendario esatto verrà confermato nel pomeriggio del sorteggio.

Il calendario completo

Quarti di finale: 3/4 e 10/11 aprile

Sorteggio semifinali: 13 aprile

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: sabato 26 maggio, stadio NSC Olimpiyskyi, Kiev













