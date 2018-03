Sorteggio Champions League in tv, orario d’inizio e come seguirlo in tempo reale. Le possibili avversarie di Juventus e Roma

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE IN TEMPO REALE DEL SORTEGGIO DEI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE

Si svolgerà oggi (venerdì 16 marzo) a Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. L’Italia, dopo 11 anni, ha portato due squadre tra le migliori otto compagini d’Europa. Juventus e Roma attendono dunque di scoprire le proprie avversarie, senza dimenticare la possibilità di un derby.

ORARIO D’INIZIO DEL SORTEGGIO

Il sorteggio prenderà il via alle ore 12.00.

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Non ci sono vincoli o teste di serie, ogni squadra può essere sorteggiata contro una delle altre sette. Possibili, dunque, derby tra club della stessa nazione.

COME VEDERLO IN TV?

Il sorteggio verrà trasmesso in diretta tv in chiaro e gratis su Italia1 a partire dalle 11.45, oltre che su Premium Sport HD. Attraverso la piattaforma di Mediaset Premium, inoltre, si potrà assistere al sorteggio anche in Diretta Streaming.

COME SEGUIRLO IN TEMPO REALE?

OA Sport vi offrirà la diretta scritta, minuto per minuto, a partire dalle 11.15.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

Roma ***

Barcellona *****

Real Madrid *****

Bayern Monaco ****

Liverpool ***

Manchester City ****

Siviglia **

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA

Juventus ****

Barcellona *****

Real Madrid *****

Bayern Monaco ****

Liverpool ***

Manchester City ****

Siviglia **