Sorteggio Champions League, come vederlo in tv? L’orario e le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti

La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa.

I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno affrontare nei quarti della massima competizione continentale. L’urna di Nyon svelerà gli abbinamenti nella giornata di venerdì 16 marzo: alle ore 12.00 è in programma il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018, previsti poi il 3/4 e 10/11 aprile.

Sarà un sorteggio aperto, senza teste di serie: potranno quindi incontrarsi due squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale. Le compagini sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa. Per cui, nel roster di avversarie della Vecchia Signora vi sarà anche la Roma, qualificatasi dopo il successo allo stadio Olimpico contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, ribaltando così la sconfitta per 1-2 maturata tre settimane fa nel match d’andata. I capitolini tornano così tra le otto grandi d’Europa a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando vennero poi eliminati dal Manchester United come nella stagione precedente.

Oltre alle due italiane, Liverpool, Manchester City, Siviglia, i campioni in carica del Real Madrid, il Barcellona ed il Bayern Monaco sono le altre qualificate e sono loro le possibili avversarie delle italiane dei match in programma martedì 3 e mercoledì 4 aprile, l’andata, ed il 10/11 aprile (i match di ritorno).

Appare evidente che le squadre più temibili siano le due spagnole, il Bayern ed il Manchester City. I Blancos puntano alla vittoria n.13, avendo impressionato notevolmente nell’ottavo contro il PSG; lo stesso dicasi per il Barça di un Messi stellare (3 reti nei due incontri con il Chelsea). I Citizens di Pep Guardiola, quest’anno, sono tutt’altra musica ed il vantaggio di 16 punti in Premier League nei confronti della seconda classificata, il Manchester United, ne è una conferma. I tedeschi, poi, con l’avvento in panchina di Jupp Heynckes hanno ripreso a macinare gioco ed avversari e puntano al successo finale senza se e senza ma.

Le squadre “più abbordabili” sembrerebbero essere il Siviglia ed il Liverpool ma attenzione a prenderli sotto gamba. La formazione di Jurgen Klopp in Europa sa esaltarsi grazie al gioco offensivo dato dall’allenatore tedesco. Al terzo anno sulla panchina dei Reds, il tecnico teutonico vuol continuare a stupire in Champions League forte anche della spinta del pubblico di Anfield, tra i palcoscenici più importanti del mondo calcistico. Relativamente alla compagine allenata da Vincenzo Montella, la vittoria contro il Man Utd di Mourinho dice già molto del livello di un team, senza stelle assolute, ma con un ottimo impianto di gioco.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Eurosport, Mediaset Premium; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Sky Go e su Premium Play; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Venerdì 16 marzo

ore 12.00 – Sorteggio quarti di finale Champions League













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Champions League