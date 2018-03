Sorteggio Champions League, possibile derby Juventus-Roma! Data, orario e possibili incroci

Venerdì 16 marzo (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le migliori otto formazioni rimaste in corsa conosceranno il prossimo avversario: sarà l’urna di Nyon a definire gli incroci e le sfide pirotecniche che ci aspettano nel secondo turno a eliminazione diretta. Il sorteggio sarà totalmente libero: non ci sono paletti e vincoli, dunque tutte le formazioni potranno affrontarsi tra di loro. Si preannunciano quattro sfide davvero stellari visti i nomi blasonati delle contendenti: Juventus, Roma, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona/Chelsea, Siviglia.

L’Italia torna a portare due formazioni ai quarti di finale dopo un lungo e digiuno. C’è anche il rischio che Juventus e Roma si sfidino tra loro in un derby spettacolare che metterà in palio un posto in semifinale: i bianconeri, dopo aver perso due finali in tre anni, cercano di alzare al cielo il trofeo mentre i giallorossi tornano tra le otto grandi d’Europa dopo addirittura otto anni d’assenza. L’unico avversario desiderabile per entrambe è il Siviglia (che comunque ha eliminato il Manchester United di Mourinho), per il resto sono nell’aria incroci durissimi. Le sfide di andata sono in programma il 3-4 aprile, i match di ritorno sono previsti la settimana successiva (10-11 aprile).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, su Mediaset Premium e su Eurosport; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Premium Play, su Sky Go e su Eurosport Player; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 16 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League

CLICCA QUI PER LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

CLICCA QUI PER LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA