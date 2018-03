Sorteggio Champions League 2018, quarti di finale: quando si svolge? Data, programma, orari e tv

Venerdì 16 marzo si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon svelerà quali saranno gli abbinamenti del prossimo turno a eliminazione diretta: otto squadre sono rimaste in corsa e sognano di poter proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per club. Tutte le squadre attendono di conoscere quale sarà la prossima avversaria, l’ostacolo da superare per accedere alle semifinali e continuare la corsa verso la Coppa dalle grandi orecchie.

Siamo nella fase calda del prestigioso torneo organizzato dalla UEFA, la corsa verso la Finale di Kiev è lanciata. Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio coinvolgerà sicuramente la Juventus oltre ad altre grandi corazzate come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool. Il sorteggio sarà totalmente libero: tutte le squadre possono affrontarsi tra di loro, non ci sono teste di serie e non sono vietati incroci da formazioni provenienti dallo stesso Paese o che si sono già sfidate nella fase a gironi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Eurosport, Mediaset Premium; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Sky Go e su Premium Play; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 16 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League