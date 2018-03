Milano-Sanremo 2018, come vederla in tv? Il programma completo e l’orario

Sabato 17 marzo si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per antonomasia. L’ultimo weekend di inverno ci regalerà la prima Classica Monumento della stagione, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dai ciclisti che non vedono l’ora di cimentarsi con la corsa più lunga del mondo: 291 chilometri tra il capoluogo meneghino e la città dei fiori, si pedala nel mito e nella grande tradizione di questo sport, si respira la storia metro dopo metro.

La carovana scatterà da Milano e poi si dirigerà verso la nota località balneare ligure attraversando il consueto percorso conosciuto ormai a memoria: discesa verso la bassa, salita del Turchino (ormai non fa più differenza), svolta sull’Aurelia, lunga fase pianeggiante, poi la sezione dei tre Capi e ultimi trenta chilometri scoppiettanti con Cipressa e Poggio che potranno smuovere le acque evitando una possibile volata.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario di partenza e di arrivo della Milano-Sanremo 2018, Classicissima del ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 17 MARZO:

09.45 Milano-Sanremo, partenza

16.45-17.30 (circa) Milano-Sanremo, arrivo













Foto: La Presse /Ferrari – Copmunicato Stampa Rcs Sport