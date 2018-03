Sollevamento pesi, Europei 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon le punte azzurre, ma non solo

Settimana prossima Bucarest sarà teatro dei Campionati Europei 2018 di sollevamento pesi: l’Italia si presenterà con diverse carte potenzialmente da medaglia sia in campo maschile che in campo femminile. Andiamo a vedere quali azzurri possono puntare al podio e con che potenzialità.

A partire, ovviamente, da Mirco Scarantino. Il nisseno partirà come grande favorito per uno storico tris nella categoria fino a 56 kg maschile, con lo spagnolo Brachi che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote. Scarantino ha tutte le carte in regola per provare ad avvicinare i 270 chilogrammi, che potrebbero rappresentare un’autentica sicurezza per la medaglia d’oro. Salvo errori, il podio non è in discussione e la lotta dovrebbe essere solo per la medaglia d’oro.

Rimanendo in campo maschile, Mirko Zanni punterà alla prima posizione nello strappo della 69 kg, esercizio in cui potrebbe anche avere margine sui concorrenti. Al momento, però, non ha la completezza per ambire alle medaglie anche nel totale. Per lui, questi Europei possono essere importanti anche per capire quale potrebbe essere il suo livello sui due esercizi rispetto ai diretti concorrenti. Anche lui, però, può muovere il medagliere per la squadra azzurra.

In campo femminile, Genny e Alessandra Pagliaro partono tra le big per quanto riguarda la categoria fino ai 48 kg. Genny, sorella maggiore, dovrebbe avere qualcosa in più rispetto ad Alessandra e dovrebbe puntare ad una medaglia nel totale. Per la seconda delle Pagliaro, invece, può arrivare un piazzamento a ridosso del podio, anche se per una delle prime tre posizioni dovrebbe sperare in errori delle avversarie. Anche Jennifer Lombardo e Giorgia Russo nella 53 kg hanno nelle corde la possibilità quantomeno di lottare per il podio, anche se molto dipenderà dalla loro condizione di forma e da quella delle avversarie. Buon potenziale anche per Maria Grazia Alemanno, che passata alla 63 chili è riuscita ad evitare di perdere troppa prestazione rispetto alla categoria superiore. È tra coloro che sulla carta potrebbero avere le migliori misure nelle braccia.

Partirà tra le favorite della 69 kg, invece, Giorgia Bordignon. Arrivata a 232 chili un mese fa alle Finali del Campionato Italiano, se la vedrà con la svedese Patricia Strenius, che a sua volta ha la stessa misura come record personale. Entrambe non l’hanno mai realizzata in campo internazionale, ma dovrebbero avere margine rispetto a tutta la concorrenza. Dopo due bronzi nella 63 kg, Bordignon potrebbe anche togliersi una soddisfazione più importante.













