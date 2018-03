Sollevamento pesi, Europei 2018: i favoriti di tutte le categorie maschili e femminili. Tante possibilità di medaglia per l’Italia

Bucarest, capitale della Romania, ospiterà i Campionati Europei di sollevamento pesi 2018, in programma dal 26 marzo al 1° aprile. Andiamo a scoprire di seguito tutti i favoriti di ciascuna categoria maschile e femminile, con le relative possibilità di medaglia per l’Italia.

48 KG DONNE

Vincitrice del titolo continentale lo scorso anno a Spalato, l’esperta francese Anaïs Michel partirà con i favori del pronostico anche in questa edizione. Tra le candidate al podio figura però anche l’azzurra Genny Pagliaro, plurimedagliata europea, senza dimenticare la rumena Elena Ramona Andries, bronzo nel 2017 e pronta a stupire di fronte al suo pubblico.

53 KG DONNE

La polacca Joanna Łochowska ha tutte le carte in regola per confermare il titolo di un anno fa, essendo l’unica rappresentante di questa categoria in grado di arrivare a quota 200 kg. In gara ci sarà anche l’argento di Spalato, la spagnola Atenery Hernández, ma soprattutto l’Italia si giocherà carte concrete da medaglia sia con Jennifer Lombardo che con Giorgia Russo.

58 KG DONNE

Dopo un bronzo ed un argento, la diciannovenne lettone Rebeka Koha sembra pronta per salire sul gradino più alto del podio continentale. Il giovane talento della nazionale baltica sembra in effetti avere buon margine sulle altre candidate al podio, la svedese Angelica Roos e la padrona di casa rumena Irina Lacramioara Lepsa.

63 KG DONNE

Campionessa europea e mondiale in carica, la ventiduenne rumena Loredana Elena Toma sogna una nuova medaglia d’oro di fronte al proprio pubblico. La nazionale locale potrà puntare addirittura ad una doppietta, visto che in gara ci sarà anche Madalina-Bianca Molie, che lo scorso anno fu bronzo nella categoria inferiore. A guastare la festa rumena potrebbe però essere proprio un’azzurra, Maria Grazia Alemanno.

69 KG DONNE

In assenza di tutte le medagliate per la passata edizione, la corsa al titolo di questa categoria appare assai aperta, e tra le concorrenti figura anche l’italiana Giorgia Bordignon, tra le più esperte in gara, che dovrà vedersela soprattutto con la svedese Patricia Strenius e la rappresentante locale Florina Sorina Hulpan.

75 KG DONNE

A trentatré anni, la spagnola Lidia Valentín Pérez andrà alla ricerca di un quarto titolo europeo, che rappresenterebbe anche la sua decima medaglia continentale in carriera. Per farlo, dovrà superare la francese Gaëlle Nayo-Ketchanke, due volte argento agli Europei e bronzo mondiale in carica, e la finlandese Meri Ilmarinen.

90 KG DONNE

Tra le medagliate dello scorso anno sarà presente la sola belga Anna Van Bellinghen, che fu bronzo nell’esercizio di slancio, e che quest’anno vorrebbe salire anche sul podio del totale. La favorita sarà però la georgiana Anastasiia Hotfrid, mentre per il podio va tenuta in considerazione anche l’austriaca Sarah Fischer.

+90 KG DONNE

Si annuncia una grande battaglia in questa categoria, dove le protagoniste dovrebbero essere l’ungherese Krisztina Magát, bronzo lo scorso anno, e la padrona di casa rumena Andreea Aanei. La polacca Aleksandra Mierzejewska è la favorita per la corsa alla medaglia di bronzo.

56 KG UOMINI

Un solo favorito per questa categoria: l’azzurro Mirco Scarantino, che sembra non avere rivali per la conquista del suo terzo alloro continentale consecutivo. Sarà comunque meglio non sottovalutare atleti come lo spagnolo Josué Brachi ed il georgiano Goderdzi Berdelidze.

62 KG UOMINI

Grandi speranze per il pubblico locale, visto che, in assenza di tutti i medagliati di un anno fa, il venticinquenne rumeno Ionuț Ilie partirà con i favori del pronostico. I due bulgari Stilyan Grozdev e Vladimir Urumov si candidano per le altre medaglie.

69 KG UOMINI

Ventisettenne francese, Bernardin Ledoux Kingue Matam si candida per un secondo titolo europeo consecutivo, dopo aver conquistato anche il bronzo mondiale. L’albanese Briken Calja ed il rumeno Paul Dumitrascu sono tra i potenziali medagliati, ma attenzione anche all’azzurro Mirko Zanni, che già lo scorso anno fu argento nella prova di strappo.

77 KG UOMINI

Tre volte medagliato europeo, l’albanese Daniel Godelli vinse lo scorso anno la gara di strappo, prima di fallire nello slancio. Questa volta sarà il favorito, insieme al connazionale Erkand Qerimaj, che fu bronzo nel totale a Spalato, mentre per il terzo posto si candida il bulgaro Yunder Beytula.

85 KG UOMINI

Bronzo europeo ed argento mondiale nella passata stagione, il polacco Krzysztof Zwarycz si candida a salire questa volta sul gradino più alto del podio, davanti al croato Amar Musić ed al georgiano Revaz Davitadze.

94 KG UOMINI

Già due volte argento continentale e plurimedagliato nelle categorie giovanili, il venticinquenne lituano Žygimantas Stanulis è il candidato principale per la medaglia d’oro in questa categoria, seguito dal bulgaro Ivaylo Ivanchev, dal rumeno Nicolae Onica e dal polacco Paweł Kulik.

105 KG UOMINI

In gara ci saranno due medagliati nel totale della passata edizione, il polacco Arkadiusz Michalski, bronzo, ed il bulgaro Vasil Gospodinov, argento, così come l’autriaco Sargis Martirosjan, che salì sul podio nell’esercizio di strappo. I favori del pronostico, tuttavia, pendono dalla parte del lettone Artūrs Plēsnieks, vicecampione mondiale in carica e già titolato nel 2016 a livello continentale.

+105 KG UOMINI

Il georgiano Lasha Talakhadze ha dominato le ultime tre stagioni in questa categoria di peso, conquistando due titoli europei, due titoli mondiali e l’oro olimpico di Rio 2016. A fermarlo ci proverà il suo connazionale Irakli Turmanidze, che un anno fa fu terzo nello snatch, mentre la lotta per il bronzo dovrebbe vedere protagonisti l’ungherese Péter Nagy ed il ceco Jiří Orság.

Foto Federpesistica