Sollevamento pesi: leggenda Lasha Talakhadze! Il georgiano conquista il terzo oro consecutivo alle Olimpiadi

Tutti in piedi per la leggenda Lasha Talakhadze. Il fenomeno georgiano ha appena vinto per la terza volta consecutiva la medaglia d’oro olimpica trionfando nella categoria +102 kg, penultima gara del programma olimpico di Parigi 2024. Un trionfo ancor più significativo rispetto a quelli precedenti, in quanto avvenuto in una condizione di forma decisamente precaria, testimoniata anche da alcune prestazioni negative nelle ultime uscite pre-olimpiche.

Il pesista ha costruito il successo sullo slancio, performando comunque moto bene anche nello strappo, dove ha alzato prima 210 kg e, successivamente 215 kg. Non riuscendo a tirare su i 220 kg nel terzo tentativo (destino identico gli altri contendenti al podio), Talakhadze si è dovuto accontentare del secondo posto provvisorio, condividendo la stessa misura con l’armeno Varazdat Lalayan e cedendo il passo all’atleta del Bahrain Por Minasyan, unico a spingersi a 216 kg.

Poi, nel secondo segmento, la spallata: dopo i 247 kg realizzati in apertura, il nativo di Sachkhere ha sollevato 255 kg, ipotecando la vittoria con il totale di 470 (215 kg+255 kg), tre lunghezze in più rispetto a Lalayan, poi secondo con 467 kg (215+252 kg) davanti a Minasyan, bronzo con 461 kg (216 kg+245 kg).

Da segnalare in ultimo quanto fatto dall’iracheno Ammar Yusur Rubiawi Elyased, sesto con il nuovo record mondiale junior di 437 kg (tra cui si contano i 200 kg dello strappo, altro primato di categoria).