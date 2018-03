Short track, Arianna Fontana: “Smettere o continuare? 50 e 50, non ho deciso. Ora ho bisogno di staccare”

Arianna Fontana è reduce dalle trionfali Olimpiadi Invernali di PyeongChang dove ha vinto addirittura tre medaglie, una per colore. La portabandiera dell’Italia, regina indiscussa dello short track, ha poi partecipato ai Mondiali di Montreal ma soltanto in staffetta viste le tante energie profuse in Corea del Sud. La 27enne è intervenuta alla presentazione del Trofeo Cinque Nazioni 2018 ma ha confessato di non avere ancora pensato se ritirarsi oppure proseguire la propria carriera: “Non ho ancora deciso, per adesso è 50 e 50“.

La valtellinese ha poi specificato, come riporta l’Ansa: “Sono sposata ed è stato mio marito ad allenarmi, abbiamo fatto tanti sacrifici. Ci meritiamo una pausa, ma vorremmo fare ancora qualcosa insieme. Non ho ancora pensato se smettere. È stata una stagione intensa e lunga. A Sochi avevo pensato che sarebbe stata l’ultima Olimpiade. Ora non so se continuare o se smettere ma ho bisogno di una pausa, di staccare e di stare con la famiglia e con gli amici“.













(foto FISI Pentaphoto)