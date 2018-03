Settimana Coppi e Bartali 2018: Christopher Lawless vince in volata la terza tappa, battuti Paolo Totò e Lorenzo Rota

Il britannico Christopher Lawless conquista la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il corridore del Team Sky si è imposto allo sprint al termine di una frazione totalmente pianeggiante con partenza e arrivo a Crevalcore.

La fuga di giornata parte dopo circa 30 km con cinque corridori: Remy Di Gregorio (Delko Marseille Provence KTM), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Dimitri Peyskens (Wb Aqua Protect Vernaclassic), Peter Williams (One Pro Cycling) e Christofer Jurado (Trevigiani Phonix Hemus 1896). Al km 70 al loro inseguimento si mette la coppia della Wilier Triestina – Selle Italia formata da Marco Coledan e Jacopo Mosca, che poco dopo raggiungono la testa. I sette fuggitivi proseguono così con un vantaggio costante attorno ai 2’.

Negli ultimi 50 km c’è una forte accelerazione in testa al plotone, che si spezza così in più unità e la prima va a riprendere la fuga ai -35 km. Il gruppo di testa, formato da una quarantina di corridori, si va così a giocare la vittoria in volata, dove arriva la prima vittoria da professionista per il 22enne britannico Christopher Lawless (Team Sky), che batte i due italiani Paolo Totò (Sangemini Mg K Vis) e Lorenzo Rota (Bardiani – Csf). Nella top 10 troviamo anche Mauro Finetto sesto (Delko Marseille Provence Ktm), seguito da Fabio Felline (Trek Segafredo), Alex Turrin (Wilier Triestina – Selle Italia) e Nicola Bagioli (Nippo – Vini Fantini). In classifica generale Diego Rosa (Team Sky) resta leader con 7” di vantaggio su Bauke Mollema (Trek – Segafredo) e sarà quindi decisiva la cronometro finale di domani per decretare il vincitore di questa edizione.

Foto: Twitter Team Sky