Ciclismo, Fabio Aru: il Giro d’Italia non è a rischio. L’esito della risonanza magnetica, escluse lesione gravi

Fabio Aru si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo il ritiro di ieri al Giro di Catalogna. Il Cavaliere dei Quattro Mori risentiva di dolori alla gamba sinistra e dunque si è reso necessario un esame a Barcellona.

Fortunatamente sono state escluse delle lesioni gravi ma è stato evidenziato un edema post traumatico al retto femorale. Non è in dubbio la partecipazione al Giro d’Italia che scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. Questo il commento del sardo: “Questo ematoma mi procurava dolore e continuare a lavorarci sopra sarebbe stato deleterio. Ieri è stato un calvario per 210 km. Andare avanti così non aveva senso. Non è una situazione grave, e questo è la cosa più importante. Questo inconveniente ha influito negativamente sulla mia prestazione in Spagna, ma non influirà sul mio avvicinamento al Giro d’Italia. Qualche giorno di riposo e poi mi ributterò a testa bassa sul mio programma”.













Foto: Comunicato Stampa UAE Emirates – Lorenzo Fizza Verdinelli