Gand-Wevelgem 2018: come vederla in tv? Il programma e gli orari

Domani (domenica 25 marzo) si correrà l’80ma edizione della Gand-Wevelgem, classica del pavé che si svolge nella regione delle Fiandre, in Belgio. I corridori dovranno affrontare un percorso durissimo di 250 km con undici muri e tre tratti di sterrato. Sarà quindi una corsa molto spettacolare dove ci attendiamo di rivedere nuovamente il duello tra Greg Van Avermaet e il campione del mondo Peter Sagan, vincitori delle ultime due edizioni. La partenza da Deinze è fissata alle 11.25, mentre l’arrivo a Wevelgem è previsto tra le 17.25 e le 18.00. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 14.30 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Gand-Wevelgem

Domenica 25 marzo

Deinze-Wevelgem 250 km

Partenza: 11.25

Arrivo previsto: 17.25-18.00

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Pier Colombo