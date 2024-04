Quando gioca Sinner a Madrid: le date dei primi turni, possibili orari e ipotesi sessione serale

Quest’oggi va in scena la terza giornata di main draw del Masters 1000 di Madrid 2024, ma Jannik Sinner dovrà ancora attendere per giocare il suo match d’esordio sulla terra battuta della capitale spagnola. La prima testa di serie del seeding, in assenza del numero 1 al mondo Novak Djokovic, è stato ammesso infatti direttamente al secondo turno usufruendo di un bye.

In realtà già oggi sono in programma il 50% degli incontri di secondo turno, quelli della parte bassa del tabellone (guidata dal beniamino locale e n.2 del seeding Carlos Alcaraz), mentre il restante 50% è previsto nella giornata di sabato a meno di imprevisti legati al meteo. L’altoatesino debutterà dunque domani nel derby tricolore con l’amico e compagno di doppio Lorenzo Sonego, quasi sicuramente sul campo centrale, ad un orario ancora da definire.

Possibile anche l’opzione della sessione serale, eventualmente come secondo match a partire dalle ore 20.00 (prima ci sarà una partita femminile). Se dovesse superare il primo ostacolo, Sinner avrebbe poi una giornata di riposo domenica in vista di un terzo turno da disputare lunedì contro uno tra l’australiano Jordan Thompson ed il russo Pavel Kotov.

In caso di vittoria, l’altoatesino dovrà recuperare in fretta per giocare gli ottavi di finale martedì 30 aprile contro uno tra il connazionale Flavio Cobolli, il cileno Nicolas Jarry, il russo Karen Khachanov e l’iberico Roberto Bautista Agut. L’eventuale tabella di marcia di Jannik proseguirebbe poi con un day-off mercoledì, quarto di finale giovedì, semifinale venerdì e finale domenica.