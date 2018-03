Sci di fondo, Coppa del Mondo 2018 Drammen. Sprint a tecnica classica, qualificazione: tris azzurro nei quarti con Pellegrino, Rastelli e Laurent!

Tripletta azzurra nei quarti di finale della sprint a tecnica classica di Drammen in Norvegia. Tra gli uomini Pellegrino e Rastelli, rispettivamente 11mo e 14mo, hanno superato lo scoglio delle qualificazioni, mentre De Fabiani, 45mo, è uscito, mentre tra le donne Laurent, per un soffio, è riuscita ad entrare nelle prime trenta, a differenza di Vuerich e Scardoni. Dalle 15.30 si disputa la fase decisiva con quarti, semifinali e finali (da seguire live su Oa Sport)

Federico Pellegrino non ha dato l’impressione di spingere al massimo ed ha comunque chiuso all’undicesimo posto nel consueto festival norvegese, con la squadra di casa che ha piazzato ben 12 atleti (quasi il 50%) nei quarti di finale e le due star più attese, Klaebo e Brandsdal, ai primi due posti della graduatoria. Pellegrino ha concluso a 7″18 dal gigante norvegese, che vuole riscattare la sconfitta subita sabato scorso e ha fatto subito la voce grossa. Bene anche Maicol Rastelli che era partito più forte del compagno di squadra ma poi ha perso qualcosa per strada nel finale chiudendo comunque 14mo a 8″09 dal battistrada. Nei primi posti anche i due russi più attesi, Bolshunov e Panzhinskiy, rispettivamente terzo e quarto, poi, fra i non norvegesi, gli svedesi Svensson e Halfvarsson e il finlandese Hakola: i soliti noti.

Niente da fare per Francesco De Fabiani che conferma di fare fatica nella classica a lui più congeniale finora, la classica: per lui un 46mo posto che non gli permette di superare il turno.

In campo femminile Maiken Caspersen Falla mette subito in chiaro le cose e si piazza al comando della qualificazione, ponendo così una ipoteca sulla vittoria finale nella sprint che potrebbe consegnarle la coppa di specialità. Un po’ in sordina la prova della grande rivale di Falla, la svedese Stina Nilsson, la cui condizione sembrava un po’ in calo già nello scorso week end dopo i fasti di PyeongChang. Solo 19ma la svedese che comunque, c’è da giurarlo, sarà protagonista per il podio.

Per il resto non c’è stata la solita “invasione” norvegese, visto che la prima delle padrone di casa, alle spalle di Falla, è Anne Kjersti Kalvaa, settima. Le qualificate norvegesi per i quarti di finale sono comunque nove e spicca la 30ma posizione della leader di Coppa del Mondo Heidi Weng che, con un pizzico di fortuna, potrà controllare così la rivale Oestberg e mettere altro fieno in cascina. Tra le prime in qualificazione Divyk, Parmakoski, Neprayeva e Visnar: tutte pretendenti ad un posto in finale e magari anche sul podio.

Per l’Italia una sola qualificata ai quarti e per il rotto della cuffia, Greta Laurent, che si sta segnalando come la più in forma delle azzurre in questa ultima fase di una stagione da dimenticare in fretta. Laurent ha chiuso 28ma a 8″21 da Falla, mentre non sono riuscite a qualificarsi Gaia Vuerich, 42ma e Lucia Scardoni, 46ma.