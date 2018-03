LIVE Sci di fondo, Sprint Drammen 2018 in DIRETTA: dominio norvegese! Federico Pellegrino si arrende in semifinale. Maicol Rastelli e Greta Laurent out nei quarti

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della fase finale della sprint a tecnica classica di Drammen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018: Federico Pellegrino, nella tecnica a lui meno congeniale, proverà ad insidiare sulle nevi di casa il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Gli altri azzurri in gara sono Maicol Rastelli, che molto bene aveva fatto in qualifica alle Olimpiadi Invernali nella stessa tecnica, mentre meno aspettative sono puntate su Francesco De Fabiani.

Nella gara femminile invece saranno impegnate altre tre azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent e Lucia Scardoni. La fase ad eliminazione, con i quarti di finale, inizierà alle 15.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Pier Colombo)













17.05: Tra poco la finale maschile con i norvegesi Klaebo, Brandsdal, Iversen, Skar, Staadas e Bolshunov

17.00: Vittoria nettissima di Falla che batte Nilsson, terzo gradino del podio per la statunitense Diggins, quarta Nepryaeva. La coppa di specialità va verso la Norvegia

16.55: Falla, Nepryaeva, Nilsson, Visnar, Parmakoski, Diggins al via nella finale femminile. E’ stata squalificata Faehndrich e ripescata Diggins

16.53: Niente da fare per Pellegrino che chiude quinto la seconda semifinale ed esce di scena. In semifinale vanno Skar e Iversen. I lucky loser sono Staadas e Bolshunov. Cinque norvegesi in finale!

16.49: Federico Pellegrino nella seconda semifinale con Iversen, Skar, Panzhinskiy, Aune e Riseth

16.47: Fa la gara dura Bolshunov ma nel finale Brandsdal lo supera e arriva Klaebo negli ultimi 50 metri a superare tutti: Klaebo e Brandsdal in finale! Bolshunov terzo, Stadaas staccato è quarto

16.42: Ora la prima semifinale maschile con Klaebo, Bolshunov, Golberg, Svensson, Brandsdal, Stadaas

16.39: La russa Nepryaeva vince la seconda semifinale davanti alla svizzera Faehndrich. Parmakoski si prende il terzo posto, Visnar il quarto: sono loro le lucky loser

16.37: Partita la seconda semifinale con Faehndrich, Weng, Falk, Visnar, Nepryaeva, Parmakoski

16.34: Falla domina la semifinale, Nilsson soffre fino al rettilineo finale poi rimonta e chiude seconda, terza Diggins, quarta Oestberg

16.30: Nella prima semifinale donne: Nilsson, Falla, Oestberg, Diggins, Murud e Dyvik

16.28: Iversen vince l’ultimo quarto davanti a Panzhinskiy: sono loro gli ultimi semifinalisti. Risteth e Svensson. Otto norvegesi, due russi, un italiano e uno svedese in semifinale

16.24: Ultima batteria con Bjornsen, Iversen, Chanavat, Nieng, Hakol, Panzhinskiy

16.22: Niente da fare per Rastelli che era rientrato in gruppo ma ha pagato negli ultimi metri le energie spese per via della caduta. Vince il norvegese Skar, secondo il norvegese Aune. Per ora sei norvegesi, Bolshunov e Pellegrino in semifinale

16.19: Ma che sfortuna!!! Rastelli cade in partenza! Ora dovrà sprecare energie importanti per rientrare

16.18: E’ il momento di Maicol Rastelli che affronta Auge, Skar, Stenshagen, Gros e Peterson

16.16: Che rimonta di Pellegrinoooooo!!!! Era quinto a 70 metri dal traguardo e chiude al secondo posto, con un finale strepitoso!!! E’ in semifinale assieme al vincitore Golberg. Non ci sono ripescati in questa batteria

16.15: Pellegrino terzo in cima alla salita

16.12. C’è Chicco Pellegrino al via nella terza batteria! Con l’azzurro Golberg, Kim, Retivykh, Fossli e Jouve

16.11: Che condizione il russo Bolshunov! Guida dal primo all’ultimo metro e resiste al ritorno di Stadaas nella salitella finale. Terzo posto e lucky loser per lo svedese Svensson

16.07: Partito il secondo quarto con il bronzo olimpico Bolshunov, assieme a Svensson, Stadaas, Pentsinen, E. Northug e Vuorinen

16.05: E’ iniziato il festival norvegese! Che rimonta di Klaebo che, a 100 metri dal traguardo era terzo, a rischio eliminazione, e alla fine è riuscito a vincere sopravanzando i compagni Brandsdal, secondo e qualificato e Riseth, erzo e possibile ripescato assieme al quarto, lo svedese Joensson

16.00: Al via il primo quarto di finale maschile con Klaebo, Brandsdal, Riseth, Halfvarsson, Miyazawa, Joensson

15.58: La slovena Visnar va in fuga e resiste al riotorno della norvegese T. Weng. Entrambe qualificate. Le lucky loser sono Parmakoski e Dyvik

15.53: Partita l’ultima batteria con Ringwald, Niskanen, Winkler, T. Weng, Kalvaa, Visnar

15.50: La svizzera Faehndrich, protagonista di una grande rimonta nel finale, vince la volata a tre sopravanzando Nepryaeva, terza Eide che aveva due missili sotto i piedi in discesa ma si è piantata nel rettilineo finale e non sarà ripescata. Laurent è ultima a 19″: eliminata

15.50: Nepryaeva fa il forcing e Laurent si stacca

15.48: Prende il via la quarta batteria con lì’azzurra Laurent che se la vedrà con Svendsen, Faehndrich, Eide, Bjornsen, Nepryaeva

15.47: Nilsson domina la terza batteria battendo la compagna svedese Falk. Terzo posto per Lotta Weng, fuori dalle ripescate

15.42: Al via la terza batteria con Sundling, Van der Graaff, Nilsson, Matveeva, L. Weng e Falk

15.40: Volatona a tre con la statunitense Diggins che riesce a cvincere al fotofinish davanti a Murud. Terzo posto per Dyvik che è lucky loser al momento, assieme a Parmakoski

15.35: Al via la seconda batteria con Dyvik, Diggins, Murud, Saarinen, Ingemarsdotter, Aleshina

15.33: Doppietta norvegese nella prima batteria! Falla vince la volata su Oestberg. Terzo posto per la finlandese Parmakoski e quarto per la slovena Lampic. Heidi Weng è quinta e perderà qualche punto rispetto a Oestberg in coppa del Mondo

15.23: Tra poco al via il primo quarto femminile con Falla, Parmakoski, Oestberg, Caldwell, Lampic e H. Weng

15.22: Anche in campo femminile una norvegese in testa alle qualificazioni: la leader della coppa di specialità Falla

15.20: In campo maschile sono 12 i norvegesi qualificati ai quarti di finale. In qualificazione i migliori sono stati Klaebo e Bransdsdal

15.18: Tre gli azzurri qualificati per la fase decisiva della gara. Tra gli uomini Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, tra le donne Greta Laurent

15.15: Buongiorno agli appassionati di sport invernali. Appuntamento infrasettimanale con la coppa del Mondo di sci di fondo con la sprint a tecnica classica di Drammen