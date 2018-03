Sci alpino, slalom femminile Are 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Domani si disputa lo slalom femminile alle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Mikaela Shiffrin grande favorita, anche perchè l’americana ha deciso di non prendere parte alle gare veloci per preparare al meglio le sue gare. L’Italia schiera tre atlete: Chiara Costazza, Irene Curtoni e Federica Brignone

La startlist e i pettorali di partenza dello slalom femminile delle Finali di Are

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

3 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

8 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar

9 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

10 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head

11 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

12 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

13 206355 DUERR Lena 1991 GER Voelkl

14 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

15 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer

16 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol

17 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

18 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

19 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol

20 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli

21 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head

22 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli

23 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

24 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Stoeckli

Programma, orari e tv

Lo slalom femminile delle Finali di Are è in programma sabato 17 marzo alle ore e sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai Sport + HD e sul satellite su Eurosport HD, mentre in streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del superG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018.

Il programma

Sabato 17 marzo

ore 10.45 Prima manche slalom

ore 13.45 Seconda manche slalom

Foto: Fisi-Pentaphoto