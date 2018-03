LIVE Sci alpino, Slalom femminile Are 2018 in DIRETTA: duello Shiffrin-Holdener per la vittoria, Hansdotter terzo incomodo

Buongiorno e benvenuti alla diretta dello slalom femminile da Are, valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Dopo le discipline veloci e il Team Event si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato già da una settimana la sua quinta Coppa di specialità in slalom. Shiffrin vuole chiudere alla grande una stagione che ha come unico neo il quarto posto alle Olimpiadi. Le principali rivali saranno proprio la campionessa olimpica Frida Hansdotter, la svizzera Wendy Holdener e la slovacca Petra Vlhova. In casa Italia l’obiettivo è una top ten con Irene Curtoni, Chiara Costazza e Federica Brignone, le tre azzurre qualificate per il gran finale.

Si comincia alle 10.45 con la prima manche e alle 13.30 è in programma la seconda. Non perdetevi nulla con la diretta di OA Sport e buon divertimento.

CLICCA QUI PER SAPERE LA STARTLIST DELLO SLALOM SPECIALE FEMMINILE DELLE FINALI DI ARE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA