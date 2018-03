Sci alpino, gigante maschile Are 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Domani si disputa il gigante maschile alle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Marcel Hirscher è il grandissimo favorito, ma sarà duello con il norvegese Henrik Kristoffersen. L’Italia schiera cinque atleti: Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Riccardo Tonetti, Roberto Nani

La startlist e i pettorali di partenza del gigante maschile delle Finali di Are

1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

2 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

5 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

8 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

9 421669 NESTVOLD-HAUGEN L. 1987 NOR Rossignol

10 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

11 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

12 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

13 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

14 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

15 292967 EISATH Florian 1984 ITA Blizzard

16 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head

17 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

18 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

19 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

20 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer

21 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl

22 294890 NANI Roberto 1988 ITA Voelkl

23 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Head

24 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

25 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

Programma, orari e tv

Il gigante maschile delle Finali di Are è in programma sabato 17 marzo alle ore e sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai Sport + HD e sul satellite su Eurosport HD, mentre in streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del superG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018.

Il programma

Sabato 17 marzo

ore 9.45 Prima manche gigante

ore 12.45 Seconda manche gigante

Foto: Fisi-Pentaphoto