LIVE Sci alpino, Gigante maschile Are 2018 in DIRETTA: Hirscher per aggiornare i record, De Aliprandini ci prova per il podio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco, che in questa specialità ha dominato in questa stagione, vincendo anche la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi. Il norvegese Henrik Kristoffersen è il grande rivale e proverà a battere Hirscher. Altri possibili protagonisti il francese Alexis Pinturault oppure l’austriaco Manuel Feller. In casa Italia fari puntati soprattutto su Luca De Aliprandini, sicuramente la miglior carta azzurra. Un podio che in questa stagione è sempre mancato e che la squadra azzurra spera di centrare proprio in quest’ultima gara.

Si parte alle 9.45 con la prima manche e poi alle 12.45 con la seconda. Seguite tutto con la diretta di OA Sport e buon divertimento.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA STARTLIST DEL GIGANTE MASCHILE DELLE FINALI DI ARE













