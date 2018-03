Sci alpino, Gigante Are 2018: Marcel Hirscher implacabile, ancora secondo Henrik Kristoffersen. Florian Eisath 10° all’ultima gara della carriera

Ancora lui, sempre lui. Marcel Hirscher vince il gigante delle Finali di Are. Niente errori nella seconda manche, ma una discesa solida, ovviamente senza lesinare rischi, come è nel suo stile. L’austriaco è sceso come se fosse lui quello costretto a rimontare senza risentire del percorso abbassato e accorciato di 14 porte: nel primo tratto ha perso qualcosa, poi ha accelerato quanto bastava per chiudere con 23 centesimi di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen.

Sempre loro sui primi due gradini del podio, per la sesta volta in stagione su otto giganti disputati (Olimpiadi comprese). L’ordine non è mai cambiato: ha vinto sempre Hirscher, che quest’anno in specialità ha “perso” solo a Val d’Isere (vinse Pinturault). Soprattutto, il Cannibale ha così raggiunto quota 13 vittorie stagionali, eguagliando Hermann Maier e con la possibilità di superarlo domani in slalom.

Dietro i soliti due il francese Victor Muffat-Jeandet, che ha replicato l’ottima prima manche arrendendosi però per soli 3 centesimi a Kristoffersen (miglior tempo della seconda manche). Più staccati gli altri: quarto lo svizzero Loic Meillard, (+0.68), mentre il quinto classificato è già oltre il secondo (+1.10), lo sloveno Zan Kranjec. Dietro di loro lo svedese Matts Olsson (+1.58) e il francese Thomas Fanara (+1.60). Ritardo superiore ai 2″ per gli altri: l’americano Tommy Ford (+2.06) e lo svizzero Justin Murisier (+2.07). Fuori Alexis Pinturault.

A chiudere la top ten c’è il migliore degli azzurri. È Florian Eisath (+2.11), portato in trionfo dai compagni di squadra, segno che questa è stata l’ultima gara della carriera del 33enne, chiusa quindi con un ottimo piazzamento. È risalito fino ad arrivare a punti anche Manfred Moelgg (13°, +2.51), fondamentale per rimanere nei migliori 15 della specialità in vista del prossimo anno. Luca De Aliprandini ha terminato la gara al 16° posto (+3.01), Riccardo Tonetti al 19° (+3.74), Roberto Nani al 20° (+3.86).













