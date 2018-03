Sci alpino, Campionati Italiani 2018: titolo in discesa per Innerhofer e Schnarf

Sono cominciati i Campionati Italiani di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Sulla pista Deborah Compagnoni conquistano il titolo in discesa Christof Innerhofer e Johanna Schnarf.

Nella gara maschile la miglior prestazione è stata quello dello svizzero Ralph Weber in 1’21″85, che ha preceduto di 23 centesimi Innerhofer. Per il velocista azzurro, reduce dal podio di Are in superG, si tratta del secondo titolo italiano della carriera dopo quello conquistato nel 2016.

Argento per Matteo Marsaglia, che ha chiuso la gara di oggi al terzo posto a 43 centesimi da Weber, mentre bronzo Davide Cazzaniga, quarto a 73 centesimi dallo svizzero. Dominik Paris non riesce a salire sul podio dei Campionati, arrivando a soli due centesimi dal tempo di Cazzaniga.

Nella prova femminile è Johanna Schnarf a laurearsi Campionessa d’Italia di discesa. La 34enne finanziera di Valdaora ha trionfato con il tempo di 1’24”37. Una vittoria di prestigio per Schnarf, al primo titolo della carriera, con Johanna capace di battere Sofia Goggia, reduce dalla conquista della Coppa del Mondo di discesa. La bergamasca ha chiuso a 32 centesimi dalla compagna di squadra. Sale sul podio anche Nicol Delago, terza a 58 centesimi, precedendo Nadia Fanchini (+0.97) e Verena Stuffer (+1.13).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ALPINO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi-Pentaphoto