Sci alpino, Campionati Italiani 2018: titolo anche in combinata per Christof Innerhofer e Johanna Schnarf

Dopo aver conquistato il titolo in discesa, Christof Innerhofer e Johanna Schnarf si sono imposti nella prova della combinata ai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva.

Si ripartiva proprio dalla prova veloce ed Innerhofer si è confermato anche tra i pali stretti, laureandosi ancora Campione d’Italia. La gara, però, è stata vinta, proprio come in discesa, dallo svizzero Ralph Weber, che ha preceduto di 44 centesimi l’altoatesino.

Contando solo i risultati degli azzurri medaglia d’argento in combinata per Pietro Canzio, bravissimo a recuperare ben dieci posizioni nella prova di slalom, chiudendo al terzo posto a 1.06 dall’elvetico. Quarto, ma bronzo per i Campionati italiani, Matteo De Vettori, che paga alla fine 1.19 da Weber.

Al femminile in combinata c’è stato lo stesso podio della discesa. Johanna Schnarf conquista il titolo italiano, riuscendo a mantenere la vetta anche tra i pali stretti dello slalom. La finanziera di Valdaora ha vinto nettamente con 93 centesimi di vantaggio su Sofia Goggia e 1.95 di Nicol Delago. Quarto posto per Anna Hofer (+3.05) e quinto per Sofia Pizzato (+3.12).













Foto: Fisi-Pentaphoto