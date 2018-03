Sci alpino, Campionati Italiani 2018: Federica Brignone domina il gigante femminile. A Giulio Bosca il titolo maschile

Con l’assegnazione dei due titoli del gigante si sono chiusi oggi i Campionati Italiani di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Al femminile la vittoria è andata per il secondo anno di fila a Federica Brignone. La valdostana ha letteralmente dominato la gara, chiudendo la prima manche con già oltre un secondo di vantaggio sulla concorrenza. Nella seconda, poi, ha sigillato il trionfo, precedendo di 2″92 Valentina Cillara Rossi e di 3″34 Anna Hofer. A seguire in classifica Michela Azzola, Miriam Kirchler, Luisa Bertani, Roberta Midali, Lara Della Mea, Elisa Fornari e Veronika Calati.

Conferma anche in campo maschile, dove ha vinto anche quest’anno Giulio Bosca, replicando il titolo dello scorso anno. Il piemontese dell’Esercito, già secondo nelle Finali di Coppa Europa a Soldeu in questa specialità, era secondo dopo la prima manche, ma è riuscito a far suo il trionfo nella seconda, precedendo di 15 centesimi Alex Zingerle e di 31 Michelangelo Tentori. Il leader a metà gara era Tommaso Sala, finito però fuori dal podio con 39 centesimi di distacco dal vincitore. A seguire Alex Hofer, Alessandro Brean e Hannes Zingerle.













Foto: Fisi-Pentaphoto