Scherma, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutte le armi tornano in gara, l’Italia vuole fare il pieno

Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la scherma. Finalmente è stata cancellata la regola della rotazione e nella capitale giapponese si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e anche i sei nelle prove a squadre, senza alcuna esclusione.

Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al femminile tramite processo di qualificazione, 8 generici riservati al Paese organizzatore o eventualmente ridistribuiti).

QUANTI ATLETI PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI:

212 schermitori saranno presenti alle Olimpiadi: 204 si qualificheranno sul campo (102 uomini e 102 donne), gli altri 8 pass sono indirizzati al Giappone in qualità di Paese organizzatore (o eventualmente ridistribuiti).

Una Nazione può portare ai Giochi massimo una squadra da tre atleti per ciascuna arma oppure 1 solo atleta per arma se il team non si sarà qualificato (dunque 9 posti per sesso per ogni Nazione).

SQUADRE (144 posti a disposizione: 48 squadre da 3 atleti ciascuna, 8 formazioni per arma):



A definire le squadre qualificate sarà il ranking internazionale. Verranno presi in considerazione i punti assegnati durante il periodo che va dal 3 aprile 2019 al 4 aprile 2020. Ricordiamo che i punti si assegnano durante Mondiali, Coppa del Mondo, Campionati Continentali.

Si qualificheranno alle Olimpiadi (per ogni arma): le prime quattro squadre del ranking (indipendentemente dal Continente di appartenenza), la migliore Nazione per ciascuna delle quattro zone FIE (Africa, America, Europa, Asia/Oceania) a patto che siano tra le migliori 16 squadre del ranking internazionale, in caso contrario saranno le primE formazioni originariamente escluse a subentrare (indipendentemente dalla loro provenienza).

INDIVIDUALISTI (60 posti a disposizione, 10 per arma):

Ricordiamo che i tre atleti qualificati con la squadra parteciperanno anche alla prova individuale. A loro si aggiungeranno 10 atleti per arma.

– Sei verranno selezionati in base al ranking continentale (punti assegnati dal 3 aprile 2019 al 4 aprile 2020). Ricordiamo che il ranking prende in considerazione: Grand Prix, Coppa del Mondo, Mondiali, Campionati Continentali, tornei satellite. Due atleti dall’Europa, due da Asia/Oceania, 1 dall’America, 1 dall’Africa si qualificheranno alle Olimpiadi.

– Quattro verranno dalle qualificazioni continentali, uno per ciascuna zona geografica FIE.

EVENTUALI RICOLLOCAZIONI:

Il Giappone ha diritto a 8 posti (totali, non divisi per sesso). Se però dovesse qualificare dei propri atleti attraverso il consueto processo di qualificazione allora si procederà a una ricollocazione che funzionerà in questo modo.

– Un posto non occupati. Verrà assegnato a discrezione dalla Federazione Internazionale.

– Due posti non occupati. Uno verrà assegnato dalla Federazione Internazionale, uno dalla Tripartite Commission.

– Tre posti non occupati. Due verranno assegnati dalla Federazione Internazionale, uno dalla Tripartite Commission.

– Quattro posti non occupati. Due verranno assegnati dalla Federazione Internazionale, due dalla Tripartite Commmission.













