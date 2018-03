UFFICIALE: istituito il fondo maternità per le atlete! Più diritti per le sportive dilettanti, una tutela dallo Stato

Ora è ufficiale: è stato istituito il fondo maternità per le atlete. La firma del ministro dell’economia Pier Carlo Padoan sul decreto ha aperto una frontiera nello sport femminile del nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio passo in avanti, un autentico sostegno per le sportive, considerate dilettanti dalla legge e quindi senza alcun diritto. Il fondo (tre milioni di euro per il primo anno) permetterà alle atlete di affrontare la gravidanza con più serenità e la scelta di diventare mamme potrà essere presa senza la paura di perdere il posto di lavoro.

Lo Stato riconoscerà dunque un’indennità come per tutte le normali lavoratrici. Raggiante Raffaella Masciadri, Presidente della Commissione nazionale atleti del Coni, che ha voluto ringraziare anche il ministro dello sport Luca Lotti che “insieme alla Presidenza del Consiglio ha trovato risorse e forma giuridica per rendere reale questo diritto anche nello sport“.