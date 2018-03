Tennis, Masters 1000 Miami 2018: Thomas Fabbiano lotta ma esce di scena al primo turno. Azzurro ko contro Basilashvili

Lotta come un leone Thomas Fabbiano ma è costretto a cadere nel primo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto dal georgiano, n.89 del mondo, Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 1-6 6-2 7-5 in 1 ora e 46 minuti di partita. Un match con tanti rimpianti per il pugliese, avanti di un set ed in lizza per il successo fino alla fine. Per la terza volta consecutiva, invece, deve cedere al rivale.

Nel primo set la partenza è ottima per il 28enne di Grottaglie: dopo aver annullato una palle break nel secondo game, va in vantaggio con colpi di rara potenza, obbligando l’avversario all’errore. E’ on fire Thomas e domina la scena in lungo ed in largo galvanizzato dal punteggio e da ottime percentuali al servizio con la prima (75% dei punti ottenuti). Forte di questo, la resa in risposta è altrettanto ottima e si ripercuote nel punteggio di 6-1 in 32′.

Nel secondo set il canovaccio del confronto si ribalta completamente. Fabbiano fa fatica a trovare la misura dei propri colpi, consentendo a Basilashvili di rientrare in partita e giocare coi piedi dentro il campo. Il doppio break, del terzo e quinto game, è la logica conseguenza e l’italiano può poco in fase difensiva contro l’aggressività del n.89 del ranking. La seconda frazione vola via in appena 26′ ed entrambi i tennisti si giocano il tutto per tutto nel terzo e decisivo set.

E’ Basilashvili a condurre le danze, strappando il servizio a Fabbiano nel game d’apertura e dando l’impressione di averne di più. Il nostro portacolori, nonostante sia provato fisicamente, reagisce ottenendo il controbreak nel sesto game, esibendo un tennis molto qualitativo. Purtroppo però l’azzurro non dà continuità alla propria azione e nell’undicesimo game deve concedere un altro break, letale per l’esito della sfida.













