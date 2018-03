Scherma, Grand Prix Budapest 2018: dieci spadiste azzurre accedono al tabellone principale, al maschile avanzano in sei

Si sono svolte le gare di qualificazione del Grand Prix di spada di Budapest, valido per la Coppa del Mondo di scherma. Saranno complessivamente sedici gli azzurri che saliranno in pedana domani per il tabellone principale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Partiamo dal settore femminile, dove si qualificano dieci italiane. Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Giulia Rizzi erano già ammesse di diritto in base al ranking, mentre Roberta Marzani, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Alberta Santuccio ed Alice Clerici sono riuscite ad ottenere il pass diretto al termine della fase a gironi. Brenda Briasco e Francesca Boscarelli hanno superato gli assalti preliminari, dove si sono invece fermate Luisa Tesserin ed Agnese Lucifora, sconfitte rispettivamente dalla ceca Doskova per 14-13 e dalla polacca Rutz per 15-11.

Nella gara maschile ritroveremo invece in pedana sei azzurri. Oltre a Marco Fichera, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli, ammessi di diritto, si sono qualificati anche Gabriele Cimini, Cosimo Martini ed Amedeo Zancanella. Tutti e tre sono passati dal tabellone preliminare, dove sono riusciti a vincere entrambi gli assalti, ottenendo così il pass per il main draw. All’ultimo turno preliminare si ferma invece Lorenzo Buzzi, superato 15-13 nel derby azzurro con Martini, Andrea Vallosio, battuto 15-11 dal ceco Pitra, e Matteo Tagliariol, sconfitto del francese Dorigo per 15-11. Sono stati invece eliminati nel primo assalto Edoardo Munzone (15-9 con il francese Pourtier) e Federica Vismara (15-10 con lo spagnolo Gavalda), mentre Lorenzo Bruttini è uscito ai gironi. Di seguito il primo turno del tabellone principale per tutti gli azzurri in gara.

PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE

Gara femminile

Rizzi (ITA) – Pytka (Pol)

Ferrari (ITA) – Mihaly (Hun)

Santuccio (ITA) – Washigton (Usa)

Briasco (ITA) – Brunner (Sui)

Navarria (ITA) – Lim Joo Mi (Kor)

Fiamingo (ITA) – Krieger (Sui)

Marzani (ITA) – Multerer (Ger)

Foietta (ITA) – Mackinnon (Can)

Clerici (ITA) – Boscarelli (ITA)

Gara maschile

Santarelli (ITA) – Sych (Ukr)

Martini (ITA) – Limardo Gascon (Ven)

Fichera (ITA) – Limardo (Ven)

Garozzo (ITA) – Chen (Tpe)

Cimini (ITA) – Sukhov (Rus)

Zancanella (ITA) – Almizhanov (Kaz)

Foto: Federscherma