Scherma, Diego Occhiuzzi si ritira! Argento alle Olimpiadi 2012, la sciabola saluta il suo veterano

Diego Occhiuzzi concluderà la propria carriera al termine della stagione in corso. Il campano, capace di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 (dove fu anche bronzo con la squadra di sciabola, proprio come a Pechino 2008), appenderà la sua arma al chiodo tra pochi mesi. Una decisione non facile per il quasi 37enne (spegnerà le candeline il prossimo 30 aprile) che in carriera ha vinto anche cinque titoli europei ed è salito sul podio di Coppa del Mondo per ben 15 volte.

A comunicarlo è stato Giorgio Scarso, Presidente della Federazione Italiana Scherma, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei Mondiali Cadetti e Giovani che si disputeranno a Verona dal 1° al 9 aprile. Il futuro della scherma si sfiderà sulle pedane del Cattolica Center: 1360 atleti in rappresentanza di 112 Paesi saranno i grandi protagonisti sulle 44 pedane allestite in 25mila metri quadrati, 18 titoli mondiali in palio e grande spettacolo. Romeo e Giulietta saranno le mascotte dell’evento, impersonificate dalle stelle Valerio Aspromonte e Rossella Fiamingo.













(fonte Pianeta Scherma)