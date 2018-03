INCREDIBILE a Tonga: le donne non possono praticare boxe e rugby! La legge per “preservare la dignità”

Incredibile ma vero: a Tonga è stato emesso un decreto che vieta alle studentesse di partecipare a eventi di rugby e pugilato. Le ragazze non potranno disputare incontri in questi due sport in modo da “preservare la dignità delle donne tongane e difendere i valori della cultura del Paese“: questo è quanto si legge dal sito web Matangi.

Il provvedimento è emerso quando una squadra di touch rugby femminile di una scuola media non ha potuto partecipare a un torneo. Tra le capofila della protesta spiccano il primo ministro Jacinda Ardern e Valeria Adams, due volte Campionessa Olimpicai di getto del peso (neozelandese nata da famiglia tongana).













(la foto è di repertorio: è la Nazionale Italiana di rugby femminile che sta ottenendo grandi risultati)