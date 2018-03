Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: Schlierenzauer vola, Forfang vince la qualificazione a Planica. Out Domen Prevc e Tande

253,5 metri. Gregor Schlierenzauer, pur senza vincerla, è stato l’assoluto protagonista della qualificazione della gara di domani che si svolgerà sul trampolino di voli HS 240 di Planica, in Slovenia, valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci. L’austriaco, da tempo lontano dai livelli del passato, ha sfruttato al meglio la combinazione perfetta di gate, partenza e vento, che lo hanno messo nelle condizioni di arrivare ad eguagliare la misura del record del mondo di Stefan Kraft (stabilito lo scorso anno a Vikersund), anche se in fase di atterraggio ha appoggiato le mani sulla neve. Di conseguenza, questa misura non è stata omologata come record del trampolino, che resiste nelle mani di Kamil Stoch con 251,5.

La prova di qualificazione è stata vinta dal norvegese Johann Andre Forfang, che in altro momento è arrivato a 241 metri, distanza che gli è valsa 243,4 punti totali e la prima posizione nel salto odierno. Alle sue spalle lo sloveno Anze Semenic con 8,1 punti di distacco e un salto a 234 metri, mentre il polacco Dawid Kubacki ha completato un podio diverso da quello atteso alla vigilia. A seguire, il giapponese Ryoyu Kobayashi e il tedesco Richard Freitag in quarta e quinta posizione. Solo decimo, invece, Schlierenzauer.

Rispetto alla prima fase della qualificazione, nella seconda sono mutate in maniera netta le condizioni e il vento, inizialmente frontale agli atleti, ha iniziato a soffiare da monte, mettendo diversi concorrenti in difficoltà e limitando le misure oltre i 230 metri, che invece erano all’ordine del giorno nei primi salti. A farne le spese, Domen Prevc e Daniel Andre Tande, che non sono riusciti a qualificarsi per la competizione vera e propria nonostante fossero tra i grandi favoriti della vigilia anche per ambire alla vittoria. Difficile trarre conclusioni dalle prove dei big, ma sia Kamil Stoch che Robert Johansson sono riusciti a superare il taglio senza grossi problemi rispettivamente in ottava e nona piazza, confermando un’ottima solidità.

Per quanto riguarda l’Italia, Alex Insam è riuscito ad esprimersi al meglio, nonostante condizioni difficili, strappando l’accesso alla gara con margine grazie ad un salto di 201,5 metri e il 29esimo punteggio finale. Lontani dalle prime 40 piazze, invece, Sebastian Colloredo, Federico Cecon e Roberto Dellasega, tutti eliminati.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SALTO CON GLI SCI

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: By Geir A Granviken (Flickr: World Cup Ski flying Vikersund 2011) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons