Rugby, Sei Nazioni 2018: Irlanda-Scozia. Programma, orario e tv

Quarta e penultima giornata per il Sei Nazioni di rugby: in terra transalpina va in scena quest’oggi la sfida tra i francesi padroni di casa e l’Inghilterra, fondamentale soprattutto in chiave XV della Rosa per non perdere il treno per il titolo con l’Irlanda che può fuggir via. Andiamo a scoprire il programma e gli orari dell’incontro e come seguirlo in TV.

Quarta giornata Sei Nazioni 2018

sabato 10 marzo, ore 17:45

Francia-Inghilterra

Diretta tv su DMAX (Canale 136 di Sky e canale 42 del digitale terrestre), diretta streaming su D-Play e su OA Sport.

Foto: FIR (utilizzo editoriale)