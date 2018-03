Volley, SuperLega 2018 – Playoff Scudetto, quarti di finale. Nel weekend si gioca gara1: programma, orari e tv delle partite (10-11 marzo)

Nel weekend del 10-11 marzo iniziano i quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Il programma prevede la disputa delle gara1 del primo turno a eliminazione diretta: le otto squadre rimaste in corsa si sfideranno per continuare a sognare il tricolore. Si gioca in casa delle formazioni meglio piazzate al termine della regular season.

Si incomincia sabato con Perugia che ospita Ravenna: Block Devils ampiamente favoriti al PalaEvangelisti, Zaytsev e Atanasijevic cercheranno di schiacciare i giallorossi e di mettere in discesa la qualificazione al turno successivo. Domani pomeriggio si giocheranno le altre tre partite: Civitanova e Modena partiranno con i favori del pronostico contro Piacenza e Milano ma si preannunciano due partite davvero molto intense, regna l’equilibrio tra Trento e Verona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gara1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Segnalata anche tutta la programmazione televisiva e streaming

SABATO 10 MARZO:

20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Bunge Ravenna (diretta streaming su Lega Volley Channel)

DOMENICA 11 MARZO:

18.00 Diatec Trentino vs Calzedonia Verona (diretta tv su RaiSport, diretta streaming sul sito della Rai)

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Wixo LPR Piacenza (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Azimut Modena vs Revivre Milano (diretta streaming su Lega Volley Channel)















(foto Valerio Origo)