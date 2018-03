Rugby, Sei Nazioni 2018: Francia-Inghilterra. Programma, orario e tv

Il destino del Sei Nazioni di rugby passa per la partita di oggi tra Francia ed Inghilterra: dopo la battuta d’arresto in terra scozzese, per i Bianchi non vi è altro risultato che la vittoria, mentre i transalpini, dopo essersi sbloccati, ahimè, contro l’Italia, cercano una prestazione che dia loro continuità. L’Inghilterra in classifica è a quota nove, dopo le vittorie contro Italia e Galles, ma l’Irlanda è scappata via, a quota 14: servono cinque punti per potersi giocare tutto nello scontro finale di Twickenham. La Francia, dopo la sconfitta all’ultimo secondo proprio contro l’Irlanda, è stata rimontata anche dalla Scozia, ed ha trovato la prima vittoria soltanto contro l’Italia.

Inghilterra e Francia scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Irlanda-Scozia: la sfida tra Bianchi e Bleus si giocherà oggi pomeriggio, sabato 10 marzo, alle 17.45. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY, nonché su OASport, che vi offrirà la diretta live streaming di tutte le gare delle ultime due giornate, pur senza eliminare la diretta live testuale integrale in tempo reale. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Sabato 10 marzo ore 17.45

Francia-Inghilterra

diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY e su OA Sport.

diretta live testuale integrale su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Sei Nazioni

roberto.santangelo@oasport.it