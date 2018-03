Tirreno-Adriatico 2018, quarta tappa Foligno-Sarnano Sassotetto: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

La Tirreno-Adriatico 2018 entra nel vivo. Dopo l’antipasto di ieri a Trevi, oggi l’arrivo di Sassotetto non concede repliche. Per sperare di poter ambire alla maglia azzurra, la quarta frazione sarà fondamentale, con un arrivo in salita di 10 chilometri come giudice conclusivo. La Foligno-Sarnano si presenta come una tappa nervosa di 219 chilometri, prima dell’impennata finale. Altra lunga giornata in selle per gli atleti, che dovranno gestire le energie per provare a racimolare quanti più secondi possibili sui diretti avversari. Geraint Thomas e Chris Froome, coppia d’oro del team Sky, sono in una posizione di vantaggio nella generale, ma solo quello che vedremo oggi potrà darci indicazioni reali sulle opportunità dei vari big. A partire da Vincenzo Nibali e Fabio Aru, ieri attardati ma sicuramente vogliosi di rimontare terreno e posizioni. Il via ufficiale da Foligno sarà dato alle 10.25 e a gara si potrà seguire integralmente con la Diretta LIVE di OA Sport. La gara sarà trasmessa sui canali Rai a partire dalle 14.00: fino alle 14.50 su Rai Sport, successivamente su Rai 2, che accompagnerà i telespettatori fino al traguardo. Su Eurosport 1, invece, diretta a partire dalle ore 15.00 fino all’arrivo.













Foto: Pier Colombo